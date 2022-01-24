 
مباشر
عاجل
بيسكوف: بوتين يتخذ الإجراءات المطلوبة للدفاع عن أمن روسيا ومصالحها

ارتفاع الكثبان الثلجية في جبال جورجيا 4 أمتار (صور+فيديو)

متفرقات

ارتفاع الكثبان الثلجية في جبال جورجيا 4 أمتار (صور+فيديو)
sputniknews-uz.com
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s8mt

بلغ ارتفاع الكثبان الثلجية بعد تساقط الثلوج الغزيرة في قرية (بخمارا) الواقعة في منطقة (غوريا) الجبلية الجورجية 4 أمتار.

ارتفاع الكثبان الثلجية في جبال جورجيا 4 أمتار (صور+فيديو)
Facebook
ارتفاع الكثبان الثلجية في جبال جورجيا 4 أمتار (صور+فيديو)
Facebook
ارتفاع الكثبان الثلجية في جبال جورجيا 4 أمتار (صور+فيديو)
Facebook

وبدأ السكان المحليون بتبادل الصور الفوتوغرافية بهذا الشأن على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأظهرت الصور الفوتوغرافية أن الكثبان الثلجية قد أغلقت أبواب ونوافذ المنازل. وطالب السكان في مجموعة  "بخمارا" التي شكلوها على "فيسبوك" من السلطة المحلية البدء في تنظيف القرية من الثلج. ويشكو بعضهم من أن الثلوج قد ألحقت أضرارا بالشرفات الأمامية والبنية التحتية المحيطة.

ارتفاع الكثبان الثلجية في جبال جورجيا 4 أمتار (صور+فيديو)
Facebook

وتعاني مناطق أوزورغيتي، لانتشوتي، تشوخاتاوري الجبلية الجورجية من انقطاع الكهرباء. وقد أعلنت  شركة Energo-pro Georgia الجورجية أنها تمكنت من توصيل الكهرباء إلى بعض القرى وقالت أن الإمداد بالكهرباء في بقية القرى سيستأنف بعد قليل.

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا