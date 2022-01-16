أردنية تحتل المركز الثاني في مسابقة "ملكة جمال العالم للمتزوجات" في الولايات المتحدة (صور)

حظيت الأردنية جاكلين ستاب بالمركز الثاني في مسابقة ملكة جمال العالم للمتزوجات التي أقيمت في الولايات المتحدة يوم السبت، بعد منافسة قوية مع الأمريكية شايلين فورد التي فازت باللقب.

وكشفت جاكلين للحكام عن نشأتها المتواضعة في الأردن مع أمها الأردنية التي شجعتها على تحقيق أحلامها.

وقالت جاكلين "تختلف الأهداف والأحلام من شخص لآخر.. بالنسبة لي شخصيا، أمي ربت 5 أطفال وهي أرملة ومهاجرة في الولايات المتحدة.

وأضافت "توفي والدي في وقت مبكر وما زالت صغيرة جدا في ذلك الوقت وشجعتنا أمي على المعرفة والتعليم".

وصرحت جاكلين ستاب "من خلال مسابقة ملكة جمال العالم للمتزوجات، أريد أن أساعد الفتيات الصغيرات في جميع أنحاء العالم للحصول على فرص للتعليم وهذه هو شغفي".

وأعربت جاكلين عن فخرها بتصدر صورها أغلفة المجلات في الولايات المتحدة.



يذكر أن جاكلين توجت ملكة جمال نيويورك وفلوريدا والأردن للمتزوجات.

/ ammonnews.net

/ ammonnews.net

/ ammonnews.net

المصدر: موقع "عمون" الأردني