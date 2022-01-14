 
مباشر

حيلة بارعة للحصول مجانا على مقعد بالدرجة الأولى

متفرقات

حيلة بارعة للحصول مجانا على مقعد بالدرجة الأولى
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s603

كشفت المضيفة الجوية راشيل سوليفان عن وسيلة تتيح الانتقال إلى الدرجة الأولى مجانا والحصول على امتيازات إضافية أخرى على متن الطائرة.

 

إقرأ المزيد
كنديون يقيمون حفلة على متن طائرة وشركات طيران ترفض إعادتهم (فيديو)
كنديون يقيمون حفلة على متن طائرة وشركات طيران ترفض إعادتهم (فيديو)

ونقل موقع "Dailynationtoday" عن المضيفة راشيل سوليفان قولها إنها سافرت مع زوجها عدة سنوات واستغلوا مرات حيلة واحدة، إذ ارتدى الزوجان كنزات متماثلة كتب عليها "شهر العسل"، وبذلك يتوهم أفراد الطاقم أن الزوجين اقترنا حديثا ويقومون بكل ما في وسعهم لجعل رحلتهما أكثر راحة.

وقالت سوليفان في وصف حيلتها: "لقد نسجت أنا وزوجي الكنزتين من أجل رحلة شهر العسل. والآن حين نسافر جوا إلى أي مكان، نرتديهما، وفي كل مرة نشعر فيهما بالراحة والابتهاج".

حيلة بارعة للحصول مجانا على مقعد بالدرجة الأولى
dailynationtoday.com

وتأكيدا لحديثها، نشرت المضيفة صورتين أرفقتهما بمنشورها، إحداهما وهي تجلس مع زوجها في الدرجة الأولى بالطائرة، والثانية مع زجاجة شمبانيا ومكسرات أهداها إليهما أفراد الطاقم.

وأعجب معلقون بحيلة المضيفة، ووصفها البعض بأنها بارعة، وأعرب آخرون عن رغبتهم في خوض مثل هذه التجربة أيضا بل وبارتداء ثياب الزفاف كاملة للحصول على امتيازات على متن الطائرة.

المصدر: lenta.ru

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا