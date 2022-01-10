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لقطات تظهر جاموسا يقتحم مطعما ويقذف أحد الزبائن جوا!

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لقطات تظهر جاموسا يقتحم مطعما ويقذف أحد الزبائن جوا!
Gettyimages.ru Getty Images
صورة تعبيرية
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انتشرت لقطات مروعة على الإنترنت من كاميرات المراقبة CCTV في الصين، تظهر جاموسا يداهم مطعما ويهاجم أحد العملاء.

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وفي مقطع فيديو صُوّر على ما يبدو في اليوم الأخير من شهر ديسمبر، وانتشر منذ ذلك الحين على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية رجلين يقفان داخل مطعم. وبينما يفتح أحدهما مشروبا والآخر مشغولا بهاتفه الذكي، يظهر جاموس ضخم من خلال المدخل، ويرسل أحد العملاء بعيدا عن أنظار الكاميرا.

وبعد حوالي 20 ثانية، يعود الجاموس عبر مدخل مختلف، محطما الأثاث بقرونه وحوافره. ثم يخرج من الباب من حيث دخل في البداية.

ويمكن رؤية حبل يتدلى من الحيوان، ما يترك المعلقين يتساءلون عما إذا كان نجا من ذبحه على يد جزار.

وبحسبما ورد، وقع الحادث في مدينة تايتشو بشرق الصين. ونقل الرجل الذي تعرض للهجوم إلى المستشفى لإصابته بجروح في ساقه.

المصدر: RT

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