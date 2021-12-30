وهم بصري غريب يحيّر مستخدمي الإنترنت قد يسبب شعورا بـ"الدوار والصداع"

جذب وهم بصري مذهل مستخدمي الإنترنت من جميع أنحاء العالم بعد أن شهد انتشارا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب خطوطه التي تسبب شعورا "بالدوار".

وشاركت الباحثة في علم الجينوم لوريل كونز، اللغز البصري الغريب، والذي يبدو وكأنه كتلة غرانيتية مزخرفة بها عدة خطوط خضراء رفيعة يبدو أنها تقسم الكتلة إلى مربعات صغيرة.

Find the curved line … 🔁 pic.twitter.com/GCi4ugoy6M — Laurel Coons 🧬🧬🧬 (@LaurelCoons) December 21, 2021

بينما يبدو للوهلة الأولى أن هناك العديد من الخطوط المنحنية، في اللحظة التي يحاول فيها المرء التركيز على أحدها ومحاولة تحديد موقعها، يبدو أنه يتحول إلى خط مستقيم.

وأطلقت كونز تحديا للجمهور لتحديد مكان وجود الخطوط المنحنية بين الخطوط المستقيمة.

Thank you for this — Aliensinnoh (@aliensinnoh) December 21, 2021

وسرعان ما انتشر هذا الوهم البصري على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن ترك المستخدمون في حيرة من أمرهم من الصورة حيث بدت المهمة صعبة بالنسبة للكثيرين، مشيرين إلى أن التمعن فيها يشعرهم بالدوار والصداع، وأنها تحدث تشويشا في الدماغ، وقال آخرون إن التحديق في الخطوط "يؤلم أعينهم".

It’s a schooner. — Chris Dowling (@ChrisDowling66) December 21, 2021

The Tiles are designed in such a way that gives an illusion of curved lines. If we see Tiles carefully they all are same, but placed in random manner. pic.twitter.com/1bTG0mG1id — Sahil Gupta (@Sahil___Gupta) December 21, 2021

وأوضح العلماء سابقا أن الوهم البصري يحدث عندما يخمن الدماغ ما يحدث في الصورة وأنت تحدق في جزء واحد فقط منها.

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وفي ما يتعلق بالوهم الذي ظهر منذ نحو شهر، قال ديريك أرنولد، خبير الرؤية في جامعة كوينزلاند، إن مثل هذه الألغاز من المرجح أن تثير مخاوف الناس. ومع ذلك، لم يمنع ذلك المستخدمين من طرح نظرياتهم حول الغموض الكامن وراء هذه الصورة.

وتقول إحدى النظريات: "أعتقد أن السبب في ذلك هو وضع الأنماط وترتيبها بطريقة دائرية".

وأضافت نظرية أخرى: "المربعات البيضاء تشكل نوعا ما خطوطا، إلا أننا لا نستطيع رؤية تلك الخطوط إلا عندما تكون ضبابية".

المصدر: ذي صن