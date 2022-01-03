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فتاة تلقي القبض على شبل أسد ضخم هارب في أحد أحياء الكويت (فيديو)

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تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر فتاة في الكويت وهي تحمل شبل أسد بين ذراعيها وكان قد هرب من أحد المنازل.

وقالت صحيفة "الوطن" الكويتية إن الفتاة التي سيطرت على أسد هارب، أثار رعب السكان والمارة في منطقة الصباحية.

وتبين أن الأسد يعود لفتاة وتم التعرف عليها، وقد نسق والد الفتاة مع الأشخاص الذين ربوا الشبل ومع شرطة البيئة لتسليمه إليهم.

وكانت العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت أنباء أن أحد مراكز الشرطة قد تلقى بلاغا عن مشاهدة شبل أسد يتجول في أحد الطرقات، وعليه توجه رجال شرطة البيئة إلى المكان.

المصدر: RT

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