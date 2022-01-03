فتاة تلقي القبض على شبل أسد ضخم هارب في أحد أحياء الكويت (فيديو)
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر فتاة في الكويت وهي تحمل شبل أسد بين ذراعيها وكان قد هرب من أحد المنازل.
وقالت صحيفة "الوطن" الكويتية إن الفتاة التي سيطرت على أسد هارب، أثار رعب السكان والمارة في منطقة الصباحية.
وتبين أن الأسد يعود لفتاة وتم التعرف عليها، وقد نسق والد الفتاة مع الأشخاص الذين ربوا الشبل ومع شرطة البيئة لتسليمه إليهم.
فتاة تلقي القبض على #أسد_الصباحيةpic.twitter.com/624JhbAjIT— أيقونة (@aikona_news) January 2, 2022
وكانت العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت أنباء أن أحد مراكز الشرطة قد تلقى بلاغا عن مشاهدة شبل أسد يتجول في أحد الطرقات، وعليه توجه رجال شرطة البيئة إلى المكان.
فتاة تلقي القبض على #أسد_الصباحيةhttps://t.co/3eGCiZfIkOpic.twitter.com/Sv64K8yXBq— الوطن الإلكترونية (@WatanNews) January 2, 2022
ليلة رأس السنة وفي شوارع #الصباحية— الجمعية & المستهلك NEWS (@q8_coop) January 1, 2022
العادة قطط وكلاب ضالة لكن هذه المره#أسد هائم ، تمت السيطرة عليه وجاري
البحث لمعرفة صاحبة
.#الكويتpic.twitter.com/BjBy4IHuSt
المصدر: RT
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