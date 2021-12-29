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عقاب علني في الصين لعدد من منتهكي قواعد الاحتراز من الإصابة بكورونا

متفرقات

عقاب علني في الصين لعدد من منتهكي قواعد الاحتراز من الإصابة بكورونا
Reuters
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في الصين، عوقب منتهكو قواعد الاحتراز من جائحة كورونا، علانية، حيث جرى اقتياد أربعة أشخاص في شوارع مدينة جينغشي وهم يرتدون أقنعة وبدلات واقية، مع وضع أسمائهم وصورهم على ملصقات.

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وتقول وسائل إعلام محلية أن الأشخاص الأربعة متهمين أيضا  بنقل مهاجرين غير شرعيين، فيما لا تزال الصين تغلق حدودها بسبب الجائحة.

الجدير بالذكر أن مثل هذا النوع من العقوبة العلنية كان قد جرى حظره في عام 2010.

المصدر: RT

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