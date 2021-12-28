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الصين تسجل 209 إصابات جديدة بكوفيد-19

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الصين تسجل 209 إصابات جديدة بكوفيد-19
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 209 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت اللجنة في بيان أن 182 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 162 قبل يوم. وسُجل معظم الإصابات المحلية الجديدة في إقليم شنشي بشمال غرب البلاد.

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وسجلت الصين أيضا 21 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض، نزولا من 27 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وذكرت اللجنة أن بر‭ ‬الصين الرئيسي سجل منذ بدء الجائحة وحتى يوم أمس الاثنين 101486 إصابة مؤكدة. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

المصدر: رويترز

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