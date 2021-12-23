أبرز الأحداث الفنية والاجتماعية لعام 2021.. بعضها متوقع والبعض الآخر مفاجئ وصادم!

يشهد كل عام تغيرات جذرية تطال كل الأصعدة، يكون البعض منها متوقعا والبعض الآخر مفاجئا وصادما. وفيما يلي أبرز الأخبار والأحداث الفنية التي أثارت ضجة وجلبت انتباه الجميع في عام 2021.

1- طلاق شيرين عبد الوهاب وحلق شعرها بالكامل

في 3 ديسمبر 2021، أعلنت شيرين عبد الوهاب طلاقها رسميا من زوجها حسام حبيب، وهذا الخبر أتى بعد سلسلة من الشائعات على مدار أشهر كثيرة. أما الصدمة الأكبر فكانت حين أطلت للمرة الأولى بعد هذا الخبر بلوك مختلف تماما، حيث أقدمت على حلق شعرها. وأوضحت في أكثر من مقابلة أنها قامت بهذه الخطوة لأنها كانت في حالة نفسية سيئة.

2- عودة شريهان إلى الساحة

في رمضان 2021، عادت شريهان كأنها لم تغب ولم تبتعد ولم تتألم وكأن الزمن توقف منذ 20 سنة لتطل بنفس الزخم والاندفاع من خلال إعلان استعراضي يجسد قصة حياتها وتغلبها على المعاناة.

3- رسائل أولاد كيت ميدلتون والأمير ويليام إلى الأميرة ديانا

بمناسبة عيد الأم الذي تحتفل به المملكة المتحدة البريطانية في 14 مارس، نشرت الصفحة الرسمية الخاصة بكل من كيت ميدلتون والأمير ويليام، منشور تضمن رسائل مؤثرة وجهت إلى الراحلة، الأميرة ديانا.

هذه الرسائل المؤثرة كانت محضرة بشكل خاص من قبل أولاد كيت ميدلتون والأمير ويليام، شارلوت وجورج ولويس، حيث عبروا من خلالها عن مشاعرهم لجدتهم الأميرة ديانا، في مناسبة عيد الأم 2021.

4- وضع مريم اوزرلي لطفلتها الثانية

في 8 يناير 2021 شغلت مريم اوزرلي مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت حديث الناس، وذلك بعد أن أنجبت مولودتها الثانية التي أطلقت عليها اسم ليلي بدون زواج. وفي هذا السياق، تشاركت مريم مع متابعينها الصور الأولى مع ابنتها، حيث ظهرت في لقطات حميمية ومؤثرة وهي تحملها خلال وجودها في المستشفى.

5- كشف بيلا حديد عن تعرضها للاكتئاب

في 10 نوفمبر 2021، أثارت عارضة الأزياء بيلا حديد ضجة كبيرة من خلال بوست نشرته يتضمن صورا لها وهي منهارة وتبكي، بالإضافة إلى فيديو مقتبس من حديث للمغنية الأمريكية ويلو سميث. بهذا البوست، فاجأت العارضة جمهورها والمتابعين بكشفها عن تعرضها للاكتئاب، كاشفة عن اللحظات العصيبة التي تعيشها بعد إصابتها باختلال في التوازن الكيميائي بسبب الاكتئاب.

6- استقبال ميغان ماركل والأمير هاري لمولودتهما

في 4 يونيو 2021، رزق الثنائي ميغان ماركل والأمير هاري بطفلتهما والتي أُطلق عليها اسم Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor. تم اختيار اسم المولودة الجديدة تيمنا بالاسم الذي كان يطلق على الملكة إليزابيت (Lilibet)، كما تم اختيار اسمها الأوسط تكريما للأميرة ديانا.

7- مقابلة ميغان ماركل والأمير هاري مع أوبرا وينفري

في 7 مارس 2021، ميغان ماركل والأمير هاري هزا العالم أجمع وفجرا مفاجآت كثيرة حول حياتهما، خلال المقابلة التي أجرياها مع أوبرا وينفري في حلقة خاصة بعنوان Oprah with Meghan and Harry.

هذه المقابلة كانت الأهم والأولى من نوعها بعد مغادرة دوق ودوقة ساسكس العائلة الملكية البريطانية، حيث كشفا عن أمور صادمة لم يتم الإعلان عنها أبدا من قبل حول حياتهما وعن ما عاشاه قبل التخلي عن منصبهما في العائلة الملكية البريطانية.

8- انفصال كيم كارداشيان وكانييه ويست

بعد 6 سنوات زواج وعلاقة دامت 8 سنوات، وصل زواج كيم كارداشيان وكانييه ويست إلى نهايته في 6 يناير 2021. لم يشكل هذا الخبر صدمة كبيرة لدى الكثير من الأشخاص، ففي العام 2020 ظهرت مشاكل كيم كاردشيان وكانييه ويست العائلية إلى العلن.

ومنذ انفصالهما، أثارا الجدل في مواقف متعددة منها ظهورهما سويا على السجادة الحمراء في حفل ميت غالا للعام 2021، ارتباط كيم كارداشيان بالممثل بيت دافيدسون، غناء كانييه ويست لكيم طالباً منها العودة في إحدى حفلاته وغيرها الكثير.

9- عودة الثنائي بينيفير

عام 2021 وتحديدا بعد انفصال جينيفر لوبيز وخطيبها السابق أليكس رودريجز، انتشرت الشائعات حول عودة الثنائي بينيفير وتأكدت الأخبار بعد أيام قليلة. ومنذ وقتها أطلت جينيفير لوبيز برفقة بن أفليك في عدة لوكات ومناسبات. ومنذ ارتباطهما للمرة الأولى في عام 2002، لاق هذا الثنائي رواجا كبيرا وسرعان ما اعتبر من الثنائيات الأيقونية.

10- مرض ياسمين عبدالعزيز

حظيت الفنانة المصرية الشابة ياسمين عبدالعزيز، بتعاطف واسع، عقب تعرضها لأزمة صحية قاسية أدخلتها العناية المركزة، وكادت أن تودِي بحياتها.

11- مهرجان البحر الأحمر السينمائي

استضافت مدينة جدة هذا العام أضخم مهرجان سينمائي يقام في السعودية لأول مرة وهو مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي أقيم من 6 - 15 ديسمبر 2021 على الساحل الشرقي للبحر الأحمر في جدة، البلد المصنفة إرثا عالميا وفق اليونيسكو، واستقطب المهرجان العديد من المواهب والنجوم والمخرجين والإعلاميين ومحترفي صناعة السينما من جميع أنحاء العالم، في احتفالية ضخمة امتدت على مدى عشرة أيام.

12- معرض إكسبو 2020

معرض إكسبو 2020 خطف الأنظار على الساحة الخليجية لهذا العام حيث شهدت فعالياته وجود عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي والعالم ومن بين هؤلاء آندريا بوتشيلي وإيلي غولدينغ، بالإضافة إلى كاظم الساهر وحسين الجسمي وعمرو دياب وأحلام ومحمد عبده ونانسي عجرم وغيرهم الكثيرين.

13- افتتاح موسم الرياض 2021

مدينة الرياض في السعودية شهدت هذا العام أيضا الحدث الفني الأبرز خليجيا، حيث تم افتتاح موسم الرياض يوم 20 أكتوبر الماضي، والذي تخلله مفاجآت كبرى للجمهور السعودي وزوار موسم الرياض.

واستقطب الموسم مجموعة كبيرة من اشهر النجوم وبينهم إليسا وانغام وجورج وسوف، وفنان العرب محمد عبده، وراشد الماجد، وراشد الفارس، وأصالة، والفنان الشعبي مزعل فرحان، ونانسي عجرم وغيرهم.

المصدر: RT