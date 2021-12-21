زيتونة تونسية فريدة.. عمرها 900 عام وتعطي كل عام زيتا مدرارا

لفت موقع "موزاييك" إلى أن زيتونة "العكاريت" التي توجد في ولاية تطاوين، تعد الأكبر عمرا وحكما في تونس المعروفة بغاباتها من هذه الشجرة المباركة.

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ونقل الموقع عن رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين نبيل اليحياوي إشارته إلى أنها تعود لـ 40 فردا من عائلة العكروت.

أما أصحاب هذه الشجرة المباركة، فيؤكدون أن عمرها تجاوز 900 عام، ويبلغ محيطها 135 مترا، ومساحتها المغطاة 1100 متر مربع، في حين أن ارتفاعها يصل إلى 5 أمتار، ونوعيتها تنتمي إلى "الزيتون الشملالي".

والمدهش أن إنتاج هذه الزيتونة التونسية العتيقة في السنوات المطيرة يتراوح بين 1200 و 1500 لتر من الزيت".

المصدر: موزاييك