في احتفال غريب من نوعه.. سيدة ترمي الطلاء على فستان زفافها وتحرقه

احتفلت سيدة بريطانية، في ظاهرة جديدة وغريبة من نوعها، بطلاقها من زوجها من خلال "تدمير" فستان زفافها بالطلاء قبل حرقه والتخلص منه.

واحتلفت آبي طومسون، من كليفلاند، بطلاقها من خلال "إتلاف" فستان زفافها بمساعدة بعض الأصدقاء والأقارب الذين دعتهم إلى حفل أقامته بمناسبة انتهاء إجراءات الطلاق في المحكمة.

بريطانية تحتفل بطلاقها عبر "تدمير" فستان زفافها بالطلاء بمساعدة بعض الأصدقاء والأقارب التي دعتهم إلى حفلة أقامتها بمناسبة إنهاء إجراءات الطلاق في المحكمة. وكي لا ينتقل "الحظ السيء في الزواج" لامرأة ثانية، حرقت آبي تومسون الفستان أمام المدعوين وهي ترقص على إيقاع أغنية عن الانفصال pic.twitter.com/UFd6vsEgEA — 24.ae | منوعات (@24Entertain) December 17, 2021

ودعت الفتاة البالغة من العمر 26 عاما الأصدقاء والعائلة والجيران للاحتفال بنهاية "الجزء السيئ" من حياتها وقررت تدمير رمز زواجها الفاشل.

طومسون، التي انفصلت مؤخرا عن زوجها، غنت ورقصت على أنغام ليتل ميكس، بينما ألقى أصدقاؤها دلاء من الطلاء الأزرق اللامع فوق ثوب الزفاف.

وعلقت السيدة على الحفل بالقول: "لقد شعرت فقط أنه كان الجزء الأخير الذي يربطنا وأردت ذلك خارج حياتي".

وأضافت "لقد شعرت بالغضب والأذى وكنت بحاجة إلى إخراج ذلك بطريقة آمنة، لذلك فكرت بدعوة الجيران والأصدقاء والعائلة".

المصدر: daily mail