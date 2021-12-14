سقوط جدار منزل على سيارة بسائقها في جنوب روسيا (فيديو)

سجلت كاميرات الفيديو لحظة انهيار منزل وسقوط جداره على سيارة والسائق بداخلها في مدينة ساراتوف بجنوب روسيا.

أفاد بذلك ناطق باسم إدارة الطوارئ في المنطقة وقال إن الحادث وقع أثناء قيام العمال بتفكيك المنزل وأضاف أن الطوب الناتج عن انهيارالمنزل منع السيارات من المرور في الشارع.

وقد سجل فيديو نشرته شبكات التواصل الاجتماعي نجاة شخصين من تحت الجدار المنهار قبل ثوان من وقوع الحادث.

أما سائق سيارة "كيا" التي سقط عليها جدار المنزل المنهار فأصيب، حسب عمدة المدينة، ميخائيل إيسايف، بجروح متوسطة الخطورة وتم نقله إلى المستشفى حيث قال الأطباء إن حالته معتدلة.

المصدر: لايف