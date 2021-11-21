"تويوتا لاند كروزر" من مكعبات "الليغو" تجذب عشاق السيارات في دبي (فيديو)

لفتت سيارة "تويوتا لاند كروزر" الأنظار في دبي لكن ليس على الكثبان الرملية هذه المرة، كونها نموذجا فريدا مصنوعا من 440 ألف مكعب من مكعبات "الليغو".

وصنعت هذه السيارة من المكعبات بمناسبة تدشين سيارة لاند كروزر جديدة في دبي.

وشارك في بناء المكعبات فريق يضم 12 شخصا عملوا على مدى 2700 ساعة لبناء نسخة تشبه تماما الطراز الجديد من السيارة.

وقال آندي بارات، المدير الإداري لدى "الفطيم تويوتا" و"الفطيم لكزس" "أطلقنا هذا العام سيارة لاند كروزر جديدة تماما هنا في الإمارات.. إنها سيارة تعد بالفعل جزءا من نسيج المجتمع هنا".

وأضاف "ابتكرت طريقة للاحتفال بهذه السيارة الجديدة الشهيرة بشيء ممتع للغاية.. جعلنا 440 ألف مكعب من مكعبات "الليغو" تشكل سيارة لاند كروزر جديدة هي معروضة الآن.. وستجوب البلاد على مدار الإثني عشر شهرا القادمة جالبة معها بعض المرح والمشاركة لعلامة تجارية مميزة حقا".

وأوضح بارات أن السيارة "الليغو" تزن 2050 كيلوغراما والهدف منها تعزيز الارتباط بتويوتا وإدخال عنصر مرح للعملاء بعد نحو عامين من الإغلاق بسبب كوفيد-19.

وورد أن المشروع هو أحد أكبر نماذج "الليغو" التي تم صنعها بناة "الليغو" المعتمدون في الإمارات.

المصدر: رويترز