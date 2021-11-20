آلاف الدولارات تسقط من شاحنة وتتناثر موقفة الحركة على طريق كاليفورنيا

سقطت كمية كبيرة من أوراق الدولار من شاحنة مصفحة في أحد الطرق السريعة بولاية كاليفورنيا الأمريكية أمس الجمعة، ما دفع عددا من السائقين للتوقف والإسراع في جمع ما يمكن جمعه منها.

وقال ضابط في شرطة المرور المحلية: "لسبب ما تساقط المال من شاحنة مصفحة.. انفتح أحد أبواب الشاحنة وسقطت منه أكياس النقود.. وتمزق أحد الأكياس، وكانت أوراق نقدية تحلق في كافة أنحاء الطريق السريع".

وقالت السلطات إن أوراق الدولار التي تناثرت عبر الطريق كانت بالدرجة الأولى من فئتي دولار و20 دولارا.

وتداولت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مشهدا عجيبا لأوراق دولار متناثرة على الطريق وناس لا يصدقون عيونهم ويجمعون الدولارات بفرح وحماس.

#SanDiego Freeway



Thousands Of Dollars Fell Out Of An Armored Vehicle!



Traffic Stop To A Stand Still When The Drivers Jumped Out To Get A Share Of The Cash. pic.twitter.com/s49zAnXBtR — Geovanni Villafañe (@RezZureKtedPoeT) November 20, 2021

Once, on the Hollywood Freeway, $7,000 worth of quarters fell off the back of a Brink's truck, causing a massive traffic jam as motorists picked up quarters.



Today, on the San Diego Freeway (in Carlsbad), history repeated itself as thousands of dollars fell off an armored truck. pic.twitter.com/rIoQeuqffy — L.A. Dork (@la_dorkout) November 20, 2021

المصدر: وسائل إعلام أمريكية