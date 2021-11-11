لم أجد أي شيء من متعلقاتي الشخصية.. فاتن موسى تشكو تصرفات طليقها مصطفى فهمي

كشفت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى تفاصيل جديدة حول أزمتها مع طليقها الفنان المصري الكبير مصطفى فهمي بعد عودتها للقاهرة.

وقالت في منشور عبر "إنستغرام": "إلى الأخوة والأصدقاء والجمهور والرأي العام والوسط الإعلامي، بعد مضي نحو 11 يوما من عودتي إلى القاهرة وإعلان أنني متواجدة هنا، وقد بلغ ذلك مصطفى فهمي عبر بعض الأصدقاء لم يحرك ساكنا ولم يكلف نفسه بدعوتي لاستبيان الموضوع بالحسنى، مراعاة للعشرة كما ادعى في بيانه".

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وأضافت: "وكما أمرنا ديننا الإسلامي بتسريح بمعروف وليس عن طريق السوشيال، وكنت طوال المدة الفائتة تحت تأثير صدمة شديدة، ما اقترفه بحقي من إعلانه تطليقي عبر السوشيال ميديا وأنا لم أر أو أستلم أو أعلم أو أتفاهم".

وتابعت: "وفي هذا نصحني بعض الأصدقاء بالرجوع إلى منزل الزوجية خصوصا وأنه ليس لدي أي منزل آخر ألجأ إليه في مصر، فهذا هو منزل الزوجية وعنواني الوحيد طوال السنوات الفائتة، وأيضا لاستبيان موقف مصطفى من الموضوع على الطبيعة بعد تهربه من المواجهة، والبديهي أن يتحمل شخص مرموق مثله مسؤولية أفعاله".

وأردفت قائلة: "وصلت إلى الشقة وكانت الطامة الكبرى بأنني دخلت ولم أجد أي شيء من متعلقاتي الشخصية جميعها كافة على الإطلاق حتى ولو حذاء!".

واختتمت تدوينتها قائلة: "إذا ما رأيكم في مصطفى فهمي الزوج والإنسان والنجم الفنان بن الباشوات؟".

وكانت موسى قد نفت محاولة مصطفى فهمي اختراق حسابها.

وقالت في تدوينة: "أنفي هذا الخبر جملة وتفصيلا ولم يصدر مني أو على لساني ولم أصرح به مطلقا وفوجئت به من السوشيال ميديا".

وشددت على أنه في حال تعرض حسابها لأي محاولة اختراق أو التلاعب به، ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد من تسول له نفسه العبث بخصوصيات الناس.

المصدر: RT