مساحته 23 مترا.. بيع منزل بحي راق في بوسطن بـ315 ألف دولار (صورة + فيديو)

بِيع منزل صغير بحي راق في بوسطن الأمريكية بعد نحو شهر من طرحه للبيع، وذلك بسعر أقل بكثير من السعر الأولي الذي طلبه صاحبه وقدره 450 ألف دولار.

المنزل الذي تبلغ مساحته 23 مترا مربعا يقع في نيوتن وقد بيع يوم الاثنين مقابل 315 ألف دولار، وفقا لشركة "هانز بيرنغز ريزلتس" التابعة لـ"كولدويل بانكر ريالتي".

وبني المنزل عام 1970 ووصف بأنه "استديو منزلي صغير مريح يقدم مساحة عيش مفتوحة بالكامل"، ويشمل علّية "وقبوا جاهزا للتجديد" فضلا عن إجراء تجديدات مؤخرا على دورة المياه وتحديثات في شبكته الكهربائية.

وبيعت عدة منازل غير عادية في منطقة بوسطن النشطة بالنسبة للعقارات مقابل أسعار أعلى خلال الشهور الماضية، فعلى سبيل المثال، بيع منزل شهير في بوسطن في سبتمبر مقابل 1.25 مليون دولار، كما بيع منزل دمره الحريق في ميلروز مقابل 400 ألف دولار تقريبا.

AP

المصدر: أ ب