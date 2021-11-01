فيديو لمترجمة يكشف "الفرق بين لقاء ترامب ولقاء بايدن" مع البابا فرانسيس

انتشر مقطع فيديو على نطلق واسع لمترجمة إيطالية، بسبب تعابير وجهها عندما التقت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وكيف اختلفت هذه التعابير عندما التقت الرئيس جو بايدن.

وفي مقطع الفيديو، يمكن رؤية المترجمة إليزابيتا سافيني أولمان، وهي تبدو في حيرة خلال حديث ترامب خلال لقائه مع البابا فرانسيس في 24 مايو 2017، بينما شوهدت تضحك وتبتسم لبايدن خلال زيارته للبابا يوم الجمعة الفائت.

Italian translator: Trump vs. Biden pic.twitter.com/bpQnSB4uNP — The Recount (@therecount) October 29, 2021

هذا وانتشر الفيديو بشكل كبير عبر "تويتر"، واعتبر المغردون أن ردة الفعل التي أظهرتها المترجمة ليست مستغربة.

She is all of us pic.twitter.com/V7482nRE3Y — Lesbe Anne (@LesbeAnne) October 29, 2021

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن اللقاء بين البابا وبايدن كان "حارا" و"تخلله الكثير من الضحك".

وفي المقابل، فإن اللقاء بين ترامب والبابا الذي استمر لمدة 30 دقيقة فقط، شهد بعض التوتر. وكان البابا فرانسيس انتقد في عام 2016 "جدار ترامب" بين الولايات المتحدة والمكسيك، قائلا: "الشخص الذي يفكر في بناء الجدران، أينما كان، وليس بناء الجسور، ليس مسيحيا".

The perpetual expression of every sane American since 2015 — Survivor Extraordinaire BSW, MA (@FrenchRainez) October 29, 2021

وقد رد ترامب على البابا، معتبرا أن "الفاتيكان تعرض لهجوم من قبل داعش، وأنه من المخزي أن يقوم زعيم ديني بالتشكيك في إيمان شخص ما".

المصدر: "الإندبندنت"