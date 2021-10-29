البابا فرنسيس يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن في الفاتيكان

استقبل بابا الفاتيكان فرنسيس صباح اليوم الجمعة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي وصل إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي تعقد قي 30-31 أكتوبر.

واستمر لقاء بايدن الخاص مع البابا فرنسيس حوالي 75 دقيقة، وهي فترة طويلة غير عادية بالنسبة للقاءات أخرى أجراها بابا الفاتيكان.

وبايدن هو ثاني رئيس كاثوليكي للولايات المتحدة، بعد جون كنيدي، ويلتقي مع البابا فرنسيس للمرة الرابعة في حياته ولكنها الأولى بصفته رئيسا للولايات المتحدة.

المصدر: وكالات