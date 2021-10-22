مفكر مصري: "ليس هناك عبارة أن محمدا رسول الله في الشهادة والأذان"

أكد مؤسس المركز العالمي للقرآن الكريم الملقب بـ"زعيم القرآنيين" أحمد صبحي منصور، أن "الشهادة في الإسلام تقتصر على نص لا إله إلا الله، وأنه لا يوجد فيها أن محمدا رسول الله".

وجاء ذلك في مقطع فيديو نشره منصور على موقع "يوتيوب" في سياق تفسيره لقوله تعالى "إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير".

وأضاف منصور أن "الشهادة في الدين الإسلامي لا يوجد فيها (أن محمدا رسول الله)، لأنها تعني وضع سيدنا في ذات المنزلة مع الله عز وجل، وهو ما يخالف قوله تعالى "ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم".

وأشار إلى أن "الأذان لا يوجد فيه أيضا صيغة (أن محمدا رسول الله)، يقولون لك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وبعدها يقولون عيسى ولي الله وبعدها يعمل لك توشيح ويضعك في الأذان".

وكرر منصور تفسيراته في تصريحات أدلى بها قبل 7 سنوات لوسائل الإعلام وبثت حينها على منصة "يوتيوب".

المصدر: "القاهرة 24"