لبنان.. معلم يستعمل حصانه في الوصول إلى المدرسة بسبب الأوضاع الاقتصادية (صور)

في وجه أزمة اقتصادية كبيرة يشهدها لبنان، وبعد ارتفاع أسعار المحروقات بشكل "جنوني" إثر رفع الدعم الحكومي لها، لجأ معلم مدرسة في الشمال، إلى امتطاء حصانه للوصول إلى ثانويته.

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وأفادت قناة "الجديد" بأن المعلم وصل إلى المدرسة الثانوية، بغية استلام مسابقات (امتحانات) الإكمال التي قدّمها طلابه كي يقوم بتصحيحها.



في حين أن رابطة التعليم الثانوي كانت قد قررت البدء بأعمال التسجيل وإنجاز امتحانات الإكمال، في ظل الاستمرار بمقاطعة التدريس حتى إيجاد حل للواقع الصعب الذي وصل إليه المعلمون، كما باقي القطاعات والوظائف.





المصدر: "الجديد"