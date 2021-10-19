مصرع إسرائيلي إثر سقوطه من منطاد

لقي إسرائيلي يبلغ من العمر 28 عاما مصرعه إثر سقوطه من منطاد على الطريق 60 بالقرب من شمال مدينة العفولة.

وأوضحت التفاصيل أن الرجل توفى بعد أن اصطدم على الأرض بسيارة عابرة، في حين أن الشرطة قالت إن الضحية كان ضمن طاقم المنطاد، وقد علق بكابل أثناء إقلاع المنطاد.

🇮🇱 — ISRAEL: A 28 year old man was killed Tuesday morning after falling from a Hot-air balloon while landing, and hit a vehicle on Road 60 near Afula.



📸 MDA pic.twitter.com/KH0fJNd2Th — Belaaz News (@TheBelaaz) October 19, 2021

وأفيد بأن رجال الشرطة وصلوا إلى المكان وبدأوا التحقيق في ملابسات الحادث، فيما جرى إغلاق الطريق من كلا الاتجاهين، وتولى رجال الأمن توجيه حركة المرور في المنطقة.

المصدر: RT