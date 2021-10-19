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مصرع إسرائيلي إثر سقوطه من منطاد

متفرقات

مصرع إسرائيلي إثر سقوطه من منطاد
Reuters
أرشيف
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لقي إسرائيلي يبلغ من العمر 28 عاما  مصرعه إثر سقوطه من منطاد على الطريق 60 بالقرب من شمال مدينة العفولة. 

وأوضحت التفاصيل أن الرجل توفى بعد أن اصطدم على الأرض بسيارة عابرة،  في حين أن الشرطة قالت إن الضحية كان ضمن طاقم المنطاد، وقد علق بكابل أثناء إقلاع المنطاد.

وأفيد بأن رجال الشرطة وصلوا إلى المكان وبدأوا التحقيق في ملابسات الحادث، فيما جرى إغلاق الطريق من كلا الاتجاهين، وتولى رجال الأمن توجيه حركة المرور في المنطقة.

المصدر: RT

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