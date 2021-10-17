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بالصور..الملياردير الأمريكي بيل غيتس يحتفل بزواج ابنته جينيفر من المصري نائل نصار

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بالصور..الملياردير الأمريكي بيل غيتس يحتفل بزواج ابنته جينيفر من المصري نائل نصار
جينيفر غيتس ة وزوجها نائل نصار
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احتفل الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، بزفاف ابنته جينيفر، من الشاب المصري، نائل نصار، أمس السبت، في مزرعة الخيول الفخمة التي تمتلكها جينيفر في مقاطعة ويستشستر بنيويورك.

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وأشارت صحيفة "نيويورك بوست" إلى أن بعض التقارير لفتت إلى أن عقد القران بين الزوجين تم بالفعل يوم الجمعة في احتفال إسلامي.

وظهرت العروس البالغة من العمر 25 عاما في ثوب زفافها المذهل بعد ظهر يوم أمس السبت لالتقاط الصور مع وصيفات الشرف، حيث تألقت في فستان منخفض الخصر مع بلوزة من الدانتيل وأكمام طويلة وتنورة كاملة من التل، صممته فيرا حسب الطلب، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

بالصور..الملياردير الأمريكي بيل غيتس يحتفل بزواج ابنته جينيفر من المصري نائل نصار

وكانت جينيفر محاطة بتسعة وصيفات شرف يرتدين فساتين خضراء داكنة، بعضها برقبة وواحد على الأقل بأكمام، في حين رفعت إحدى الوصيفات طرحة العروس الطويلة أثناء التقاط الصور بين أوراق الشجر الخريفية.

بالصور..الملياردير الأمريكي بيل غيتس يحتفل بزواج ابنته جينيفر من المصري نائل نصار

وبدأ المئات من الضيوف، ومن بينهم جورجينا بلومبرغ، الروائية الأمريكية ومالكة فريق نيويورك إمباير للفروسية، بالوصول إلى منزل غيتس الذي تبلغ تكلفته 16 مليون دولار، عند الساعة الـ3 مساء من بعد ظهر أمس، إذ كان من الممكن سماع الهتاف من المزرعة قبل الساعة الـ5:30 بقليل، حيث أجبرتهم عاصفة إلى الانتقال إلى الصالة.

بالصور..الملياردير الأمريكي بيل غيتس يحتفل بزواج ابنته جينيفر من المصري نائل نصار

ولفتت "نيويورك بوست" إلى أن المكان الذى أقيم فيه حفل الزفاف شهد إقامة غرف زجاجية متصلة ببعضها في حديقة المنزل، بها مقاعد بيضاء طويلة، وأخرى بها عشرات من طاولات العشاء ذات الأحجام المختلفة مع أزهار وردية وأطباق عشاء بيضاء.

بالصور..الملياردير الأمريكي بيل غيتس يحتفل بزواج ابنته جينيفر من المصري نائل نصار

وأوضحت أنه "كان هناك صفان من الأزهار الكوبية البيضاء يحيطان بطاولة بيضاء وسط جناح الزفاف الرئيسى الزجاجى أيضا".

بالصور..الملياردير الأمريكي بيل غيتس يحتفل بزواج ابنته جينيفر من المصري نائل نصار

وبحسب الصحيفة، فإنه كان من المقرر أن تؤدي فرقة "كولدبلاي" المشهورة حفل الاستقبال، وكذلك الموسيقي الشعبي، هاري هدسون.

بالصور..الملياردير الأمريكي بيل غيتس يحتفل بزواج ابنته جينيفر من المصري نائل نصار

وقالت ليندا دوبري، التي تسكن شمال المزرعة التي تملكها العروس: "يمكنني سماعهم هناك، الآن يجرون استعدادات اللحظة الأخيرة..اعتقدت أنني سمعت الفنان العالمي مايكل ببليه يغني، لكن ربما كان مجرد تسجيل..كانت شاحنات التوصيل تنزل على الطريق طوال الصباح ".

بالصور..الملياردير الأمريكي بيل غيتس يحتفل بزواج ابنته جينيفر من المصري نائل نصار

المصدر: "نيويورك بوست"

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