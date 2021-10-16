تركيا..أطباء يستخرجون من بطن نعامة سكاكين وحديد وبلاستيك (صورة)

استخرج أطباء في ولاية ديار بكر التركية 40 جسما غريبا، سكاكين وولاعات وأنابيب بلاستيكية ومسامير، من بطن نعامة عبر عملية جراحية أجروها لها بعد الاشتباه بابتلاعها سكينا.

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وجاء المواطن التركي، علي أوغراك، بنعامته "دجلة" إلى مستشفى كلية البيطرة بجامعة دجلة بولاية ديار بكر، بعد اشتباهه بابتلاعها سكينا.

وأثناء الفحص، تبين لدى الأطباء مواد معدنية في جوف النعامة التي يبلغ عمرها عامين، ليقرروا إجراء عملية جراحية لاستخراج تلك المعادن.

وقال أوغراك، في تصريح إنه شغوف بتربية الطيور كالحمام والعصافير والنعام، بمسقط رأسه بولاية شرناق بجنوب شرقي البلاد.

ولفت إلى أن جيرانه حذروه بسقوط سكين بين الأعشاب التي تتغذى عليها النعامة "دجلة".

وأضاف: "شعرت بالقلق لاحتمال ابتلاع النعامة السكين، وأتيت بها إلى ديار بكر من شرناق، حيث أجروا لها عملية جراحية، واستخرجوا من جوفها 40 جسما غريبا بدلا من سكين واحدة.

من جهته، قال البروفيسور صادق يايلا، إن طاقما طبيا أجرى العملية للنعامة، واستخرجوا من معدتها معادن بأحجام مختلفة، إلى جانب أنابيب بلاستيكية ومسامير وسكاكين.

المصدر: الأناضول