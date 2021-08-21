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للمرة الأولى.. رصد سلحفاة عملاقة بقوقعة جلدية في تركيا (فيديو)

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للمرة الأولى.. رصد سلحفاة عملاقة بقوقعة جلدية في تركيا (فيديو)
Reuters Randall Hill
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رصدت وزارة البيئة التركية، سلحفاة ليذرباك بقوقعة جلدية في مياه سواحل موغلا، جنوب غربي البلاد، لأول مرة، وتعتبر من أكبر السلاحف في العالم.

ونشرت الوزارة فيديو مصورا في حسابها على "تويتر" السبت، لسلحفاة ليذرباك، وهي تسبح في مياه البحر بسواحل منطقة غوجك، بولاية موغلا، جنوب غربي البلاد.

وعلقت الوزارة على الفيديو بالقول: "شوهدت سلحفاة بقوقعة جلدية لأول مرة في مياهنا بسواحل منطقة غوجك، توجد هذا النوع من السلاحف في البحر الأبيض المتوسط، ولكن لم يتم تسجيل تكاثرها في بلدنا، وهي من أكبر السلاحف حيث يصل طولها مترين ووزنها 600 كيلوغرام".

المصدر: وزارة البيئة التركية

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