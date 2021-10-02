سيارة فارهة تتحول إلى هباء منثور في شوارع موسكو بسبب السرعة (فيديو)

أسفر حادث اصطدام سيارة رياضية من نوع "Audi R8" في أحد شوارع موسكو إلى وفاة سائقها على الفور وتناثر حطام السيارة إلى أجزاء بعد اصطدامها بعمود إنارة.

وجراء السرعة الفائقة وقوة الارتطام بالعمود تحولت السيارة إلى قطع متناثرة على كامل الطريق، فيما وجد المحرك على الرصيف.

المصدر: وكالات