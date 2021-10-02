 
مباشر

سيارة فارهة تتحول إلى هباء منثور في شوارع موسكو بسبب السرعة (فيديو)

متفرقات

سيارة فارهة تتحول إلى هباء منثور في شوارع موسكو بسبب السرعة (فيديو)
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/reym

أسفر حادث اصطدام سيارة رياضية من نوع "Audi R8" في أحد شوارع موسكو إلى وفاة سائقها على الفور وتناثر حطام السيارة إلى أجزاء بعد اصطدامها بعمود إنارة.

وجراء السرعة الفائقة وقوة الارتطام بالعمود تحولت السيارة إلى قطع متناثرة على كامل الطريق، فيما وجد المحرك على الرصيف.

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا