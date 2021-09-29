السعودية تشهد ولادة نمر عربي نادر (صور+ فيديو)

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا في السعودية يوم الأربعاء ولادة صغير نمر عربي نادر.

وقالت الهيئة الملكية: "تكمن أهمية هذه الولادة الناجحة بكونها تمنحنا بارقة أمل بأن الأوان لم يفت بعد لإنقاذ النمر العربي".

وأضافت: "نرى أن إنقاذ الأنواع المهددة بالانقراض مثل النمور العربية أمر بالغ الأهمية لحماية كوكبنا واستعادة التوازن الطبيعي لنظامنا البيئي المتكامل، وهو ما يتماشى مع رسالتنا ومهمتنا في الهيئة الملكية لمحافظة العلا الرامية إلى استعادة قوة التوازن الطبيعي".

وأشارت الهئية إلى أنه يوجد حوالي 200 نمر عربي فقط في البرية، موضحة أن الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة صنف النمر العربي ضمن الحيوانات المهددة بالانقراض.

والنمور العربية هي أصغر سلالات النمور حيث عاشت في شبه الجزيرة العربية منذ ما يقرب من 500 ألف عام، وفي الأصل هو حيوان جبلي، والآن يعتبر النمر الوحيد الذي يعيش في الصحراء.

وتكون النمور العربية فاتحة اللون بشكل كبير، حيث أن اللون الذهبي المصفرّ الذي يتواجد في العادة بين البقع في معظم أنحاء جسم باقي السلالات لا يتواجد عند هذه السلالة إلا على طول ظهورها، ومن ثم يبهت إلى الأصفر الشاحب أو الأبيض على باقي الجسد، وتتميز بلون عيونها الزرقاء خلافا لمثيلاتها الإفريقية.

وتزن الأنثى البالغة 20 كيلوغراما بينما يزن الذكر البالغ ما يقارب الـ30 كيلوغراما، وبالمقارنة فإن النمور الإفريقية الجنوبية يمكن أن يتراوح وزنها ما بين 50 إلى 70 كيلوغراما، وبالتالي يمكن اعتبار النمور العربية أصغر من باقي سلالات النمر الإفريقية والآسيوية.

تركز الهيئة الملكية لمحافظة #العلا على حماية ورعاية وزيادة أعداد #القطط_الكبيرة، من خلال تحقيقها الأهداف طويلة الأجل المتمثلة في إطلاق #النمر_العربي في المناطق البرية المحمية في #العلا.

تعرف على برنامج النمر العربي: https://t.co/c59iflJkIs#تعرف_على_شبلناpic.twitter.com/W6aHBH9g8J — الهيئة الملكية لمحافظة العلا (@RCU_SA) September 29, 2021

نحتفل اليوم بولادة جديدة لشبل #النمر_العربي، وهي خطوة مهمة في رحلتنا لإعادته إلى موطنه الطبيعي في #العلا وفي المنطقة ككل. #تعرف_على_شبلنا: https://t.co/fyqvGqxDNNpic.twitter.com/0FEAvly4xu — الهيئة الملكية لمحافظة العلا (@RCU_SA) September 28, 2021

المصدر: وسائل إعلام سعودية