نجل طارق العريان يعود إلى مصر بعد مشاجرة شيرين أبو العز في لبنان

أعلنت هالة العتال طليقة المخرج المصري طارق العريان عودة ابنهما عمر من لبنان بعد مشاجرته الأخيرة هناك، ودخوله المستشفى وخضوعه لـ3 عمليات جراحية، إثر كسور في أماكن متفرقة من جسمه.

وكتبت العتال على حسابها الشخصي بـ"فيسبوك": "الحمد لله رب العالمين، على كرمك ولطفك، ألف حمد وشكر، رجوع ابني لمصر وأحب أشكر مصر الطيران على تعاونها معنا وحرسها على سلامة ابني ده أولا، أما بالنسبة لرفضي الرد على صحفي هو اهتمامي بعمر، وسفري ليه بعد كام ساعة، وربنا يعلم بحالي ساعتها، ممكن أرد دلوقت".

وتابعت: "ابني محترم من عيله بتفهم في الأصول ومتربي علي معاملة الناس كلها باحترام وخصوصا المرآة، يعني ابني مضربيش حد علي وشه، ابني كان مع خطيبته وصاحبتها وكل مشكلته أنه مارضيش يسلم على واحدة فاضايقت أوي وعملت المشكلة، وكان هو لوحده بس".

وأضافت: "وفجأة خناقة مع عشرة للأسف أني بقول رجالة وهو كان راجل بيدافع عن خطيبته والبنات اللي معاهم لوحده مع عشرة بيتخقانوا معاه وكان حيتقتل، لولا ستر ربنا، حق ابني هيرجع إن شاء الله، وأنا واثقه في القضاء اللبناني، ومعلومة بيحاولوا يعتذرو وكلمو عمر وطارق كتير وعندي المكالمات وعايزين يتصالحوا لأنهم عارفين أن مصيرهم السجن وده استحالة طبعا لأن ابني عمل عمليات".

وتابعت: "وده حرام.. بس أنا بقول حمد لله لأنه طلع راجل وهو معايا أنا وطارق وخطيبته ووسط أهله أصحابه وإن شاء الله يتمم شفاءه علي خير، وده أول كلام عن لساني، بعد الهري اللي حصل، وحسبي الله ونعم الوكيل في أي حد اتسبب في أذى لإبني".

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وسبق وتصدر اسم عمر العريان تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو له أثناء عراك في لبنان مع 10 شباب بسبب فتاة كانت معه، وفنانة شابة تدعى شيرين أبو العز مصرية وتعيش في لبنان.

المصدر: موقع "القاهرة 24"