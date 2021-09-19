"صدى البلد": نجل طارق العريان يجري 3 عمليات إثر مشاجرة في لبنان بسبب فتاة

أفاد موقع "صدى البلد" المصري، بأن عمر العريان، نجل المخرج طارق العريان، أجرى 3 عمليات جراحية إثر مشاجرة في لبنان بسبب فتاة.

وحسب الموقع، بدأت المشكلة عندما تشاجرت فنانة مصرية تدعى شيرين أبو العز مع فنانة شابة كانت برفقة عمر طارق العريان.

وقام عمر العريان بصفع الفتاة على وجهها ليقوم أكثر من 10 شباب متواجدين بالمكان بالدفاع عن الفتاة وضربه ما أدى إلى إصابات كبيرة تطلبت إجراء عمليات جراحية عاجلة له.

وفق الموقع، أجرى عمر العريان 3 عمليات في قدمه ويديه نتيجة الكسور التي تعرض لها.

وعمر هو ابن طارق العريان من زيجته الأولى التي كانت في التسعينات حيث تزوج من امرأة فلسطينية من مدينة القدس تعمل خارج الوسط الفني تدعى هالة العطال وأنجبت منه عمر سنة 1990.

المصدر: صدى البلد