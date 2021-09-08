انتحار مواطن مصري في ظروف غامضة

قالت وسائل إعلام مصرية إن مواطن مصري أقدم على شنق نفسه في شقة بمنطقة محدود الدخل في مدينة مرسى مطروح في ظروف غامضة.

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ووصل بلاغ إلى الشرطة من الأهالي بالعثور على شخص في حالة انتحار داخل شقة بعد أن لف على رأسه حبالا وصعد على كرسي وربط رقبته بها وشنق نفسه، في ظل ظروف غامضة لم يتم الكشف عن ملابساتها حتى الآن.

وانتقلت، اليوم الأربعاء، مباحث قسم شرطة مرسى مطروح إلى موقع بلاغ حادث انتحار وتبين أن الشخص يدعى باسط خير الحبوني 56 سنة، من قبيلة حبون، في مطروح، وجار المعاينة والفحص الشامل لمكان الحادث وسؤال الأهل والجيران وأصدقاء الشخص المتوفى، للتعرف على أسباب وملابسات وقوع الحادث ورفع تقرير للنيابة العامة بالواقعة.

المصدر: الوطن