"بيغ جون".. أكبر ديناصور ثلاثي القرون يباع في مزاد علني بباريس

أعلن في فرنسا أنه ستباع في دار مزادات بباريس أواخر سبتمبر المقبل، البقايا المتحجرة لأكبر ديناصور ثلاثي القرون يكتشفه العلماء، بسعر قد يصل إلى 1.77 مليون دولار.

وكان Big John وهو من فصيلة "ترايسيراتوبس" يجوب الأراضي التي تعرف الآن بساوث داكوتا قبل أكثر من 66 مليون سنة.

واكتشف العلماء أول جزء من عظامه في 2014، حيث عثروا على 60 في المئة من هيكله العظمي بما في ذلك جمجمته كاملة تقريبا.

وقدرت دار مزادات "درو" سعر الهيكل العظمي بـ1.2 إلى 1.5 مليون يورو.

وبعد أن كانت تباع للمتاحف في المقام الأول، أصبحت بقايا الديناصورات تجتذب بشكل متزايد مشترين من القطاع الخاص وإن كانت أعدادهم لا تزال قليلة.

وقال الكسندر جيكيلو الذي يدير عملية البيع: "أظن أن هناك 10 مشترين في أنحاء العالم لمثل هذه النوعية من القطع".

ويبلغ طول جمجمة بيج جون أكثر من 2.62 متر تمثل نحو ثلث إجمالي طوله فيما يبلغ عرضها مترين.

المصدر: "رويترز"