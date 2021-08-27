محمد رمضان ينشر صورة ردا على أزمة الدكتوراه الفخرية

رد الفنان المصري محمد رمضان، بعد أزمة حصوله على الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي من أحد المراكز الثقافية في لبنان.

إقرأ المزيد

فبعد الجدل الذي أثاره خلال الساعات الماضية نشر محمد رمضان عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة له من الطائرة الخاصة وهو يتناول الطعام مع ابنه علي، وعلق عليها برسالة غامضة: "لا أنظر خلفي إلا لالتقاط صورة".

من جانبه، أكد عباس مرتضى، وزير الثقافة اللبناني، أن "الوزارة لم تتدخل في انتقاء المكرمين من قبل لجنة جائزة أفضل الدولية التي يمنحها المركز الألماني الدولي، ولا نعرف ما المعايير التي على أساسها اختاروا المكرمين".

وأوضح أن "دور الوزارة في هذا التكريم لم يتعد دور الرعاية الذي طلبها المركز بشكل رسمي منا، ونحن أرسلنا المدير العام للوزارة الدكتور علي الصمد ليمثل الوزارة حضورياً فقط لا غير"، لافتا إلى أن وزارة الثقافة اللبنانية ليس لديها صلاحيات إعطاء أي دكتوراه فخرية أو أي ألقاب أو أوسمة رسمية هذه تُعطى من قبل رئاسة الجمهورية والجامعة اللبنانية الرسمية في البلاد.

وكان الفنان محمد رمضان، قد نشر عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" صورة لشهادة دكتوراة فخرية، وصورًا خاصة له مع بعض الفنانين اللبنانيين، معلقا: "شكرا معالي وزير الثقافة اللبناني، ونقيب الموسيقيين، ونقيب الممثلين اللبنانيين على منحي الدكتوراة الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي، وشكرا المركز الثقافي الألماني في لبنان، على منحي لقب سفير الشباب العربي".

ليكتشف بعدها الجمهور ان المركز غير تابع للسفارة الألمانية، وإنه يقوم ببيع شهادات الدكتوراة الفخرية مقابل 100 دولار أي ما يوازي 1600 جنيها مصريا.

المصدر: RT