بالفيديو.. سطو مسلح بهدف سرقة "نقوط" عرس وإصابة والد العريس

وقعت عملية سطو مسلح في إحدى قاعات الأعراس في بلدة الطيبة الفلسطينية الواقعة في الضفة الغربية. والهدف من عملية السطو هو سرقة "نقوط" العرس.

وفي التفاصيل، اقتحم لصوص حفلة العرس في قاعة الأفراح "الأساطير" بالمنطقة الصناعية في الطيبة، "وقاموا بسحب صندوق النقوط من مدخل القاعة فحاول عدد من أهل العرس اعتراضهم، إلا أن أحد الجناة أطلق النار على والد العريس، وهو رئيس لجنة الصلح في المدينة، الحاج محمود نادر حاج يحيى، ما أسفر عن إصابته بإصابة متوسطة، وذلك إثر فشلهم في سرقة النقوط".

المصدر: RT