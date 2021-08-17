الولايات المتحدة.. إقالة سائق مترو سمح لصديقته بقيادة القطار

أقالت السلطات الأمريكية تيريل هاريس سائق قطارات مترو الأنفاق البالغ 32 عاما، بعد انتشار صور وفيديو سمح فيها لصديقته دومينيك بلغريف بقيادة القطار في مترو نيويورك عبر محطات متعددة.

ونشرت بلغريف البالغة 28 عاما سلسلة من مقاطع الفيديو عبر "إنستغرام" وهي تقود القطار بشكل غير قانوني عبر محطات 50 و55 و62، وتداول موظفو هيئة النقل المقاطع.

وأكد غريغ سيبريانو رئيس العبور المؤقت لمحطات القطار، أن هاريس أقيل من وظيفته بسبب السلوك غير الأخلاقي واستهتاره.

وقال: "الفيديو يتجاوز الفظاعة، حيث يظهر فيها سائق قطار خان ثقة سكان نيويورك".

وأضاف: "أؤكد للركاب أن سائق القطار المشار إليه أنهيت خدمته ولن يسمح له بعد اليوم بقيادة القطارات".

المصدر: "نيويورك بوست"