مصر.. ظهور شبيه للقذافي في الأقصر (فيديو)

أثناء التجول بين شوارع الأقصر المصرية والانتقال بين مقاهيها يمكنك أن تصادف شبيه الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو "للقذافي" ابن الأقصر سهري عبد الظاهر محمود البالغ 60 عاما، ويعمل بمطار الأقصر الدولي.

ويحمل وجه سهري الكثير من ملامح الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي وهو ما جعل الكثير من المواطنين يظنون أنه القذافي ويحرصون على التقاط الصور التذكارية معه.

ويرتدي سهري الجلباب الصعيدي والفارق الوحيد بينه والقذافي هو لون البشرة.

وبسبب الشبه الكبير بالرئيس الليبي تعرض سهري للكثير من المواقف، بعضها يمكن وصفها بالمرحة وأخرى كادت أن تتسبب في مشكلات له.

فأثناء تأدية فريضة الحج بالسعودية تم إيقافه من جانب الأجهزة الأمنية السعودية ولكن بمراجعة أوراقه الرسمية تم التأكد من هويته وسمح له بمواصلة أداء مناسكه.

وشبيه القذافي لم يراوده التوجه إلى السينما وتجسيد شخصية القذافي مثلما حدث مع كثير ممن يشبهون الحكام والرؤساء، فهو يكتفي بحياته الهادئة وعمله الذي يجلب له ما يكفي لإعالة أسرته.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي