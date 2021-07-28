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بالفيديو.. بوريس جونسون "يتصارع" مع مظلته

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بالفيديو.. بوريس جونسون
Reuters
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وجد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نفسه في موقف محرج بعد أن التقطت عدسات الكاميرات لقطات له وهو "يتصارع" مع مظلته "التي رفضت أن تفتح".

والمقطع المصور الذي انتشر بشكل كبير عبر "تويتر" يظهر جونسون جالسا خلف الأمير تشارلز، أمير ويلز، وهو يكافح للسيطرة على مظلته التي لم يتمكن في بادئ الأمر من فتحها، ولكنها عندما فتحت انقلبت.

 وقد شوهد جونسون والأمير شارلز يضحكان في خضم "المعركة" مع المظلة.

يذكر أن جونسون كان يشارك بحفل تكريس للنصب التذكاري الجديد لشرطة المملكة المتحدة في مشتل النصب التذكاري الوطني في ستافوردشاير.

بالفيديو.. بوريس جونسون
Reuters

المصدر: RT

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