بالفيديو.. بوريس جونسون "يتصارع" مع مظلته

وجد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نفسه في موقف محرج بعد أن التقطت عدسات الكاميرات لقطات له وهو "يتصارع" مع مظلته "التي رفضت أن تفتح".

والمقطع المصور الذي انتشر بشكل كبير عبر "تويتر" يظهر جونسون جالسا خلف الأمير تشارلز، أمير ويلز، وهو يكافح للسيطرة على مظلته التي لم يتمكن في بادئ الأمر من فتحها، ولكنها عندما فتحت انقلبت.

Boris Johnson struggling with the basics of life Episode 2,390 holding an umbrellapic.twitter.com/jtrbLbypUZ — dave ❄️ 🥕 🧻 (@davemacladd) July 28, 2021

وقد شوهد جونسون والأمير شارلز يضحكان في خضم "المعركة" مع المظلة.

يذكر أن جونسون كان يشارك بحفل تكريس للنصب التذكاري الجديد لشرطة المملكة المتحدة في مشتل النصب التذكاري الوطني في ستافوردشاير.

Reuters

المصدر: RT