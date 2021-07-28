ومن السيلفي ما قتل.. مصرع مشغلة رافعة صينية أثتاء البث المباشر على ارتفاع 50 مترا

صوّرت الصينية، سياو تسوماي، البالغة من العمر 23 عاما مقاطع فيديو قصيرة حول حياتها المهنية كمشغلة رافعة.

وفي الأسبوع الماضي لقيت حتفها بعد أن سقطت من قمرة قيادة الرافعة على الأرض أثناء البث الحي على الإنترنت.

وكانت الصينية تتحدث على شبكات التواصل الاجتماعي عن عملها مشغلة للرافعة في مدينة (تشوتشو) بمقاطعة تشجيانغ الصينية. ولقيت الثلاثاء الماضي مصرعها في مكان العمل على ارتفاع 50 مترا حيث سقطت على الأرض أثناء البث المباشر والهاتف الذكي في يدها.

ووقعت الحادثة الساعة 17.40 بالتوقيت المحلي وأكد شهود العيان أن هاتفها كان في يدها واستمر في التشغيل أثناء السقوط. كما أكدت ذلك مشاهد الفيديو الذي صوّرتها حيث يمكن مشاهدة عناصر رافعة الإنشاء.

ومن غير المعلوم ماذا حدث في قمرة قيادة الرافعة. وقال أفراد عائلة، تسوماي أثناء مناقشة المأساة إن سببها هو صدفة وليست خدعة للإنترنت. وقالت صحيفة "دايلي مايل" إن المرأة أم لطفلين.

المصدر:لايف