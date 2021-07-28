 
مباشر

دب يعتدي على مجموعة من السياح في شرق سيبيريا

متفرقات

دب يعتدي على مجموعة من السياح في شرق سيبيريا
Sputnik Vladimir Minkevitch
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qxba

هاجم دب الأسبوع الماضي مجموعة سياح في محمية "يرغاكي" في إقليم (كراسنويارسك) بشرق سيبيريا، ما أدى إلى مصرع أحدهم.

جاء ذلك في بيان نشرته إدارة المحمية وأشار البيان إلى أن اعتداء الدب على السياح هو حادث مأساوي ثان وقع في المحمية منذ بدء الموسم السياحي.

إقرأ المزيد
دب يتجول وسط مدينة بفلوريدا ويتمكن من الفرار من مطارديه
دب يتجول وسط مدينة بفلوريدا ويتمكن من الفرار من مطارديه

وقد وقع الحادث في منطقة البحيرات التسع وممر "أرادينسي" الجبلي حيث هجم الدب على مجموعة سياحية تضم 4 أفراد قاموا برحلة سياحية رياضية في الجبال. وتجري الشرطة في الوقت الراهن التحقيق في ملابسات الحادث.

وأوضح ناطق باسم إدارة وزارة الداخلية في إقليم كراسنويارسك أن الحادث تم تسجيله رسميا، مع العلم أن الدب اعتدى على أحد السياح، أما بقية السياح فاستطاعوا الهرب منه. وسيتم توجيه فريق يضم رجال الشرطة والصيادين إلى المنطقة.

وقد بعثت إدارة محمية "يرغاكي" برسالة إلى وزارة البيئة في إقليم كراسنويارسك بطلب إغلاق المحمية أو الحد من زياراتها من قبل مجموعات غير منظمة من السياح لغاية 1 نوفمبر المقبل.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا