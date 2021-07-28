دب يعتدي على مجموعة من السياح في شرق سيبيريا

هاجم دب الأسبوع الماضي مجموعة سياح في محمية "يرغاكي" في إقليم (كراسنويارسك) بشرق سيبيريا، ما أدى إلى مصرع أحدهم.

جاء ذلك في بيان نشرته إدارة المحمية وأشار البيان إلى أن اعتداء الدب على السياح هو حادث مأساوي ثان وقع في المحمية منذ بدء الموسم السياحي.

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وقد وقع الحادث في منطقة البحيرات التسع وممر "أرادينسي" الجبلي حيث هجم الدب على مجموعة سياحية تضم 4 أفراد قاموا برحلة سياحية رياضية في الجبال. وتجري الشرطة في الوقت الراهن التحقيق في ملابسات الحادث.

وأوضح ناطق باسم إدارة وزارة الداخلية في إقليم كراسنويارسك أن الحادث تم تسجيله رسميا، مع العلم أن الدب اعتدى على أحد السياح، أما بقية السياح فاستطاعوا الهرب منه. وسيتم توجيه فريق يضم رجال الشرطة والصيادين إلى المنطقة.

وقد بعثت إدارة محمية "يرغاكي" برسالة إلى وزارة البيئة في إقليم كراسنويارسك بطلب إغلاق المحمية أو الحد من زياراتها من قبل مجموعات غير منظمة من السياح لغاية 1 نوفمبر المقبل.

المصدر: تاس