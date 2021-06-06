دب يتجول وسط مدينة بفلوريدا ويتمكن من الفرار من مطارديه

أعلنت شرطة مدينة نابولي بولاية فلوريدا الأمريكية أنها لم تعثر بعد على دب أسود شوهد يتجول في وسط المدينة، رغم استمرار مطاردة مسؤولي الحياة البرية له.

وأفادت صحيفة "نابولي ديلي نيوز" بأنه "جرت عدة محاولات فاشلة لنصب كمين للدب على أمل الإمساك به"، فيما يواصل سكان المنطقة الاتصال بالسلطات كلما شاهدوا الدب في أي منطقة من أنحاء المدينة الواقعة جنوب غربي الولاية الأمريكية.

وتقول السلطات المحلية، إن "الدب ليس عدوانيا، بل أنه تجنب التعامل مع البشر".

ووفقا للجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية، فإن "الحادث ليست الأولى في المدينة، إذ حدث من قبل أن تجولت دببة لا يزيد عمرها على 18 شهرا في مناطق مأهولة بالسكان أثناء محاولتها الاستقلال عن أمهاتها والبحث عن موطن جديد".

المصدر: "أ ب"