سوريا.. معاون سائق حافلة نقل يطلق النار لتفريق الركاب بريف حماة (فيديو)

تناقل نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، مشاهد إطلاق نار من قبل معاون سائق باص في موقف لحافلات نقل الركاب في مصياف بريف حماة الغربي.

وقال النشطاء إن المعاون أقدم على ذلك لتفريق الركاب الذي تجمعوا على باب الحافلة، من ضمنهم عسكريون، وذلك بهدف الصعود للتوجه إلى أماكن عملهم بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، شأن باقي كراجات النقل في حمص ودمشق التي شهدت ازدحاما كبيرا وتعطل حركة النقل.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي، شام تايمز