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إسطنبول.. مسابقة لاختيار "أجمل" أضحية

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إسطنبول.. مسابقة لاختيار
aa.com.tr
العجل "يارن" الفائز بمسابقة أجمل وأكبر أضحية في إسطنبول
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نظمت في مدينة إسطنبول التركية مسابقة لاختيار "أكبر وأجمل" أضحية، شاركت فيها 17 من الأضاحي وسط إقبال كبير من المواطنين.

وجرت المسابقة في سوق الأضاحي بمنطقة سلطان غازي في إسطنبول، حيث شهدت لحظات ممتعة بتزيين الأضاحي وزجها في المنافسة من قبل أصحابها.

واختارت لجنة التحكيم العجل "يارن" الذي جرى بيعه مقابل 35 ألف ليرة تركية (حوالي 4110 دولارات)، ووزنه طن و190 كغم.

وتم تكريم الفائز الأول بليرة ذهبية، والثاني بـ"باديشاه" وهي نصف ليرة ذهبية، والثالث بـ"كوسة داغ" وهي ربع ليرة ذهبية.

المصدر: "الأناضول"

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