فيديو إطلاق آلاف الأسماك من طائرة و"كأنها تنفجر حقا" يشعل الإنترنت!

في الأسبوع الماضي، ألقى مسؤولو الحياة البرية في ولاية يوتا بآلاف الأسماك من طائرة إلى بحيرات في جميع أنحاء الولاية.

وأفادت "لايف ساينس" سابقا بأن قسم موارد الحياة البرية في ولاية يوتا (DWR)، يقوم بإلقاء الأسماك من الطائرات منذ عام 1956.

وفي مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع هذا الأسبوع، يمكن رؤية الأسماك تنفجر من الجانب السفلي للطائرة، محمولة إلى أسفل في عمود من الماء، ثم تنحرف في الهواء باتجاه سطح الماء.

FISH DROP: Thousands of fish were dropped from a plane into lakes near Bicknell, Utah July 6. The goal is to restock the lakes, which are only accessible by plane. The Utah Division of Wildlife Resources says, "survival of aerial-stocked fish is incredibly high." pic.twitter.com/7Q3RFPHLsE — KCTV5 News (@KCTV5) July 13, 2021

وتشمل الأنواع الأكثر شيوعا التي تُطلق خلال هذه الرحلات، سمك السلمون المرقط وسمك السلمون الهجين المعروف باسم Splake (Salvelinus fontinalis) وArctic Grayling (Thymallus arcticus)، وفقا لـ "لايف ساينس".

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وعلى الرغم من أن طريقة إعادة إمداد البحيرات هذه قد تبدو عنيفة بالنسبة للأسماك الصغيرة، نظرا لأن طول المخلوقات يتراوح من 1 إلى 3 بوصات (2.5 إلى 7.6 سم) في وقت إطلاقها، فإن الرياح تحملها في الواقع بلطف شديد - مثل الأوراق التي ترفرف، كما قال فيل تاتل، مدير التواصل في مكتب المنطقة الجنوبية في ولاية يوتا DWR، لـ "لايف ساينس" في عام 2018.

ومن المتوقع أن يعيش حوالي 95% من الأسماك في كل مرة تُطلق فيها.

وخلال رحلة واحدة، تحمل الطائرة مئات الأرطال من الماء ويمكنها إسقاط ما يصل إلى 35000 سمكة، حسبما كتب مسؤولو ولاية يوتا DWR على "فيسبوك".

وقبل أن تبدأ ولاية يوتا DWR في استخدام الطائرات، كان الناس يحملون الأسماك على الخيول إلى البحيرات الجبلية النائية سيرا على الأقدام؛ وأثبتت هذه الرحلة أنها أكثر إرهاقا للأسماك من رميها من طائرة.

المصدر: ساينس ألرت