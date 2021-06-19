دب أسود يدمر عددا من السيارات في بلدة أمريكية بحثا عن الطعام (فيديو)

ساعدت كاميرات مراقبة تابعة للشرطة الأمريكية في التوصل إلى معرفة سر سلسلة من عمليات تخريب أبواب ونوافذ السيارات في بلدة ثورنتون بولاية نيوهامبشير.

والتقطت الكاميرات صورة الجاني الذي تبين أنه دب أسود، وهو يفتح أبواب السيارات عنوة ليدخلها بحثا عن الطعام.

وتعتقد الشرطة أن الدب مسؤول عن حالات تخريب أبواب ونوافذ سيارات أخرى.

وأصدرت تحذيرا للسكان بإزالة أي طعام موجود في سياراتهم خوفا من أن يجذب الدب اللص المخرب، إلا أنها طمأنت المواطنين أن الجاني ليس مسلحا.

المصدر: أ ب