العثور على قرية عمرها 700 سنة في اسكتلندا عن طريق الصدفة

عثر سكان في اسكتلندا بالمملكة المتحدة على بقايا قرية تعود إلى القرون الوسطى، دلت عليها آثار وجدوها بجوار طريق سريع، فيما وصفوه بأنه "اكتشاف رائع".

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إنه "تم اكتشاف آثار لما يصل إلى أربعة مبان يعود تاريخها إلى القرن الرابع عشر أو القرن السابع عشر (ما يقارب 700 عاما)، في نثرتون كروس بالقرب من بوثويل في اسكتلندا.

وكانت من بين البقايا المذهلة عبارة عن دوامة مغزلية للنسيج، وحجر شحذ لأدوات الشحذ وعملة من القرن السابع عشر.

ويمكن أن يعود تاريخ الخنجر الذي وجدوه على جانب الطريق، وهو العلامة التي دلت على وجود القرية، إلى العصر الحديدي ويعتقد أنه ترك كجزء من طقوس لحماية المبنى وسكانه من الأذى "السحري".

وقالت الدكتورة جيما كروكشانكس، من المتاحف الوطنية في اسكتلندا، إنه يبدو أن الخنجر كان مغطى بغمد وقت دفنه.

وأضافت: "ربما كان سليما ولا يزال صالحا للاستعمال في ذلك الوقت".

وتابعت: "شكل هذا الخنجر لا يمكن تمييزه عن أمثلة العصر الحديدي، مما يشير إلى أن هذا الشكل الخنجر البسيط له تاريخ طويل جدا."

المصدر: "ميرور"