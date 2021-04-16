من ألمانيا إلى فلاديفوستوك.. رحلة عائلية بسيارة روسية الصنع

قامت عائلة ألمانية عام 2019 برحلة حول العالم بسيارة روسية الصنع من طراز "واز – 452" ( بوخانكا) حولتها إلى منزل على عجلات.

وقد قطعت العائلة مسافة 32500 كيلومتر، بما فيها الطريق من ألمانيا إلى ميناء فلاديفوستوك الواقع في أقصى روسيا.

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وقد اشترى الزوجان الألمانيان، لاورا وأولريخ، سيارة "بوخانكا" الروسية في السويد لسعرها المقبول، مقارنة بسيارات عائلية تابعة لشركات أخرى. وكلفت السيارة العائلة الألمانية 19 ألف يورو(نحو 1700000 روبل)، مع العلم أن سعرها في روسيا 890000 روبل فقط. كما كلفتها عملية تحديث السيارة 2500 يورو. وزودت العائلة سيارتها بمطبخ وثلاجة وغرفة نوم بسرير قابل للطي.

وزار، لاورا وأولريخ خلال رحلتهما الطويلة روما واسطنبول و عاصمة جورجيا تبيليسي والمدن الروسية سوتشي وفولغوغراد وأستراخان، كما زارا بحيرة بايكال في روسيا ومنغوليا.

واقترح عليهما ضابط شرطة المرور في مدينة فولغوغراد الروسية أن يركبا سلّما في سيارتهما. أما ضباط في شرطة المرور بكازاخستان فحاولوا أكثر من مرة ابتزاز الأموال بمبررات مختلفة.

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وزار، لاورا وأولريخ خلال رحلتهما حول العالم 16 بلدا. وانتهت رحلتهما أواخرعام 2019 في مدينة فلاديفوستوك الروسية من حيث خططا للتوجه نحو اليابان، لكن انتشار وباء "كوفيد – 19" منعهما من تحقيق ذلك. واضطرا إلى إرسال سيارتهما إلى ألمانيا وأبحرا إلى نيويورك.

واستأنف الألمانيان في الوقت الراهن رحلتهما حول العالم بسيارة روسية الصنع ووصلا إلى أمريكا الجنوبية حيث يعتزمان السير في الطريق الذي يربط بين القارتين الأمريكيتين.

المصدر: mag.auto.ru