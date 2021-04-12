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"ما زال يعمل"!.. رجل يسترجع هاتفا سقط في بحيرة قبل عام!

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Gettyimages.ru Westend61
صورة تعبيرية
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أفادت "بي بي سي" يوم الجمعة الفائت أن رجلا فقد هاتفه بمياه بحيرة في تايوان أثناء ممارسة التجديف على اللوح قبل عام، ونجح الآن في استعادته.

وتبيّن أن الهاتف ما يزال يعمل بفضل غلافه الواقي من الماء.

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واعتقد الرجل، الذي يُعرف باسم تشين فقط، أن هاتفه اختفى إلى الأبد عندما غرق في قاع بحيرة "صن مون".

وأدى الجفاف الشديد في تايوان إلى جفاف حفرة المياه الشهيرة، وعثر عامل على هاتف تشين في الوحل.

وقال تشين إن العامل الذي أعاد الهاتف أخبره أن بحيرة "صن مون" تشهد أدنى مستويات للمياه في "50 إلى 60 عاما".

وكان الجفاف، وهو الأسوأ في تايوان منذ 56 عاما، حيث فرضت الحكومة تقنينا شديدا للمياه.

المصدر: نيويورك بوست

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