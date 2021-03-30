تركيا.. موجة تعاطف مع قطة حملت مولودها المصاب إلى المستشفى طلبا للمساعدة (فيديو)

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عاطفي مع ردة فعل قطة أم تجاه مولودها المريض.

وحملت القطة مولودها المريض بأسنانها إلى مستشفى في مقاطعة كاراباغلار، ، أملا في العثور على من يمد يد المساعدة لها.

ورصد مقطع فيديو، مرتادي المستشفى وهم يطلبون من بعضهم البعض أن يفسحوا الطريق أمام القطة الأم.

وقام أطباء وممرضون في المستشفى بفحص القط الصغير فوجدوا أنه يعاني عدوى في العين، حيث بادرت طبيبة بيطرية إلى مساعدته عن طريق قطرات العين، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

Cat carries one of her kittens into Turkish hospital and 'asks doctors for help' https://t.co/OUI2DDKOYR — Daily Mail Online (@MailOnline) March 29, 2021

وفي غضون ذلك، تم تقديم الطعام والماء للقطة التي جاءت إلى المستشفى بحثا عن علاج لمولودها المريض.

وقالت إحدى موظفات المستشفى، إن القطة جاءت في الصباح تزامنا مع بدء العمل، وظلت تموء لوقت طويل، حتى تسترعي انتباه الحاضرين.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir anne kedi, enfeksiyon kaptığı için gözleri açılmakta zorlanan yavrularını belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne getirdi.



Anne şefkati işte.. pic.twitter.com/R4HcA0Oz1y — Serdar Akşit (@SerdarAksit21) March 28, 2021

AKILLARI HAYRETTE BIRAKAN BİR HÂL ve HİSSİYÂT



Bir anne kedi, enfeksiyon kaptığı için gözleri açılmakta zorlanan yavrularını İzmir Karabağlar Belediyesi’nin Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne tedâvi için tekrâren getirdi.

pic.twitter.com/7HE7wEG29D — M. Latif Salihoğlu (@salihoglulatif) March 28, 2021

المصدر: وسائل إعلام