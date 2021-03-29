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مغن شهير يروج لـ "حذاء شيطاني بدم بشري" وبسعر باهظ

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مغن شهير يروج لـ
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ذكرت شبكة "سي إن إن" أن مغني الراب الأمريكي ليل ناز إكس أطلق بالتعاون مع شركة "MSCHF" في نيويورك أحذية رياضية خلطت بها دماء بشرية، ما أثار انتقادات شديدة.

ووضع هذا المغني الشهير تصميما لأحذية رياضية سميت "أحذية الشيطان"، رسمت عليها نجمة خماسية برونزية ورقم "666" الذي يرمز إلى الشيطان باللون الأحمر، وأضيف علاوة على كل ذلك، سائل به قطرة دم بشري في نعل الحذاء.

وحسب متحدث باسم الشركة المصنعة، فإن الدم في الأحذية الرياضية يعود لموظفيها، مضيفا قوله في سياق الترويج لهذا المنتج: "نحب التبرع من أجل فننا".

وأفيد بأنه تم إنتاج كمية تطابق الرقم الشيطاني وهو 666 زوجا من هذا الحذاء الرياضي الغريب والمثير للجدل، وسعره ليس بالهين، 1018 دولارا لمن يرغب!

ويعتمد تصميم هذا الحذاء الشيطاني على نموذج "Nike Air Max 97s"، إلا أن ممثلي علامة "Nike" ينكرون مشاركتهم في تطوير "الحذاء الشيطاني".

مغن شهير يروج لـ

وحين نشر هذا المغني صورة لحذائه الغريب على حسابه في موقع "إنستغرام"، انهالت عليه الانتقادات، ووصفه البعض بأنه مريض، وداعاه آخرون إلى الاحتفاظ بهذه الأحدذية لنفسه، وعبر معلقون عن صدمتهم ورأوا أن ما فعله المغني يعكس عدم احترامه لمعجبيه المتدينين.

المصدر: lenta.ru

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