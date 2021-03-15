السعودية.. القبض على مقيمين تفاخرا بعرض مبالغ مالية مجهولة المصدر

أعلنت الشرطة السعودية القبض على مقيمين بعد تداول مقطع فيديو لهما يفاخران بعرض مبالغ مالية مجهولة المصدر.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب خلف الخميس، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لشخصين يتباهيان بعرض مبالغ مالية مجهولة المصدر عبر حساب أحدهما على أحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة رفحاء، من تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما مقيمان من الجنسية الباكستانية في العقدين الرابع والخامس من العمر.

وضبط بحوزتهما 85 ألف ريال، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما جميع الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

المصدر: واس