للمرة الثانية.. ماعز بري يحتل بلدة بريطانية (صور + فيديو)

استولى ماعز بري على بلدة لاندودنو شمالي ويلز، من خلال اجتياح المنازل والمتنزهات والأماكن العامة.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يجتاح الماعز فيها البلدة خلال جائحة "كورونا".

والتقطت صور للماعز وهو يقتحم منتجع "لاندودنو" الساحلي، متسببا في أضرار كبيرة بالإضافة إلى التجول في قاعات فندق.

واجتذبت الصور ومقاطع الفيديو تعليقات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق سكان البلدة على الماعز بمرح قائلين: "تخيلوا أنكم في منازلكم وتسمعون أصواتا على أسطح منازلكم أو في الحديقة، لكن كن على يقين أنها ليست أشباح".

A herd of Kashmir goats invaded the empty streets of Llandudno, Wales, during the coronavirus lockdown. More photos from the seaside town: https://t.co/z0qIQMBqME 📷 @carlrecinepic.twitter.com/L186HjEDgu — Reuters Pictures (@reuterspictures) February 27, 2021

Here’s a little video of him 😍🐏 pic.twitter.com/WGNqtDwaDz — Sian H Owen (@Beau775) February 24, 2021

المصدر: وسائل إعلام بريطانية