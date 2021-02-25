مشروب شائع "يمكن" أن يمنع الصلع ويزيد نمو الشعر!

هناك سبب للاعتراف بالشاي الأخضر باعتباره أحد أكثر المشروبات الصحية على هذا الكوكب، ويمكن أن يساعد في زيادة نمو شعرك، وفقا للدراسات وخبراء الصحة.

وكما هو الحال مع معظم الأشياء في الحياة، مع تقدمنا ​​في السن، تحدث تغييرات لا مفر منها، مثل تساقط الشعر.

وأشيد بالشاي الأخضر لعدة قرون لفوائده الصحية العديدة، ويمكن أن يكون الحل لمنع الصلع والمساعدة في زيادة نمو الشعر.

ويشتهر الشاي الأخضر بكونه غنيا بمضادات الأكسدة، حيث أن معظم مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر تأتي من مركبات تعرف باسم الفلافانول، وهي نوع يعرف بمضادات الأكسدة.

ويعد EGCG المضاد الأكثر وفرة وقوة في الشاي الأخضر، والذي رُبط بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وأنواع معينة من السرطان.

وتستخدم مستخلصات الشاي الأخضر في العديد من الأغراض، مثل منع تساقط الشعر وتحسين صحة الشعر.

ويوجد EGCG بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة النباتية. كما أنه مفيد جدا لصحة بصيلات الشعر وخلايا الحليمة الجلدية. وهذا يساهم في تقليل تساقط الشعر وترققه، ويعالج قشرة الرأس، وفروة الرأس المتقشرة والصدفية.

ويساعد الشاي الأخضر في الحفاظ على مستويات البروتين المناسبة لفروة الرأس، بينما يرطب ويغذي أيضا.

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وفي دراسة نشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، أجري مزيد من التحليل لنمو شعر الإنسان بواسطة الشاي الأخضر.

وأشارت الدراسة إلى أن "الشاي الأخضر هو مشروب شائع في جميع أنحاء العالم، ومن المعتقد أن آثاره المفيدة المحتملة مثل خصائصه المضادة للسرطان ومضادات الأكسدة يتم توسطها بواسطة epigallocatechin-3-gallate، وهو أحد المكونات الرئيسية للبوليفينول".

وتابعت: "أبلغ مؤخرا عن أن EGCG قد يكون مفيدا في الوقاية أو العلاج من الصلع الوراثي عن طريق تثبيط نشاط 5alpha-reductase بشكل انتقائي".

وخلصت الدراسة إلى "نقترح أن EGCG يحفز نمو شعر الإنسان من خلال هذه التأثيرات المزدوجة التكاثرية والمضادة للاستماتة على DPCs".

وفي إحدى الدراسات، تعرضت الفئران التي تلقت علاجا موضعيا بالشاي الأخضر الغني بـ EGCG، لتساقط شعر أقل بشكل ملحوظ من تلك التي لم تتلق العلاج.

كيف يزيد EGCG نمو الشعر؟

أثناء تساقط الشعر، تتغير دورة نمو الشعر الطبيعي.

وتتضمن الدورة ثلاث مراحل تشمل الأندروجين (نمو الشعر)، والتراجع (المرحلة الانتقالية)، والتيلوجين (تساقط الشعر).

وهناك نوعان من الهرمونات، وهما التستوستيرون والديهدروتستوستيرون، يمكنهما تقليل مرحلة نمو الشعر وزيادة تساقط الشعر.

وأظهرت الأبحاث أن EGCG يمكن أن يثبط تأثيرات هذه الهرمونات ويبطئ تساقط الشعر.

المصدر: إكسبريس